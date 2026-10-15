Home Local News TRUMP TO HOLD MIDTERM RALLY IN SIOUX CITY OCTOBER 22

TRUMP TO HOLD MIDTERM RALLY IN SIOUX CITY OCTOBER 22

By
Woody Gottburg
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IOWA G-O-P CHAIRMAN JEFF KAUFMANN HAS ANNOUNCED PRESIDENT DONALD TRUMP WILL HOLD EVENTS IN IOWA NEXT THURSDAY, OCTOBER 22ND AND SUNDAY, NOVEMBER 1ST.

IN A POST ON X THURSDAY NIGHT, THE IOWA GOP REVEALED THAT TRUMP WILL APPEAR IN SIOUX CITY ON OCTOBER 22ND AT A LOCATION YET TO BE ANNOUNCED.

THE MIDTERM RALLY PROGRAM IS SCHEDULED TO BEGIN AT 4:30 P.M. WITH REMARKS AT 6 P.M. AND DOORS OPENING AT 2:30.

TRUMP CONFIRMED HE WAS RETURNING TO IOWA IN A TRUTH SOCIAL POST THURSDAY NIGHT WHERE HE STATED:

“THE REASON I’LL BE THERE IS TO GET TRULY FANTASTIC WARRIORS ELECTED, INCLUDING ASHLEY HINSON FOR U.S. SENATE, ZACH LAHN FOR GOVERNOR, MARIANNETTE MILLER-MEEKS FOR IOWA’S 1ST CONGRESSIONAL DISTRICT, JOE MITCHELL FOR THE 2ND DISTRICT, ZACH NUNN FOR THE 3RD DISTRICT, AND CHRIS MCGOWAN FOR THE 4TH DISTRICT. — THEY ARE ALL SPECTACULAR PEOPLE, AND HAVE MY COMPLETE AND TOTAL ENDORSEMENT.”

IN LATE SEPTEMBER DURING A WHITE HOUSE EVENT, TRUMP TOLD U-S SENATE CANDIDATE ASHLEY HINSON, CONGRESSWOMAN MARIANNETTE MILLER-MEEKS AND IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD HE WOULD CAMPAIGN FOR THEM IN PERSON.

TRUMP OC……..GET YOU ELECTED. :16

KAUFMANN SAYS TRUMP IS ANXIOUS FOR IOWANS TO HEAR HIS MESSAGE BEFORE THEY VOTE.

PHOTO FROM IOWA GOP

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