TRUMP TO HOLD CAMPAIGN EVENT IN IOWA NEXT WEEK

IOWA G-O-P CHAIRMAN JEFF KAUFMANN HAS ANNOUNCED PRESIDENT DONALD TRUMP WILL HOLD EVENTS IN IOWA NEXT THURSDAY, OCTOBER 22ND AND SUNDAY, NOVEMBER 1ST.
KAUFMANN SAYS SPECIFIC DETAILS ABOUT THE EVENTS WILL BE RELEASED LATER.
IN LATE SEPTEMBER DURING A WHITE HOUSE EVENT, TRUMP TOLD U-S SENATE CANDIDATE ASHLEY HINSON, CONGRESSWOMAN MARIANNETTE MILLER-MEEKS AND IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD HE WOULD CAMPAIGN FOR THEM IN PERSON.
TRUMP OC……..GET YOU ELECTED. :16
KAUFMANN SAYS TRUMP IS ANXIOUS FOR IOWANS TO HEAR HIS MESSAGE BEFORE THEY VOTE.
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