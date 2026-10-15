THREE SUSPECTS CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER IN WESTSIDE ASSAULT CASE

THREE PEOPLE HAVE BEEN ARRESTED AND CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER IN A REPORTED ASSAULT ON SIOUX CITY’S WESTSIDE EARLY THURSDAY MORNING.
SIOUX CITY POLICE WERE DISPATCHED TO THE HILLSIDE APARTMENTS ON WEST 4TH STREET AROUND 2:40 A.M. FOR A REPORT OF AN INJURED MALE FOUND IN THE PARKING LOT.
THE UNIDENTIFIED VICTIM, WHO POLICE SAY WAS BADLY BEATEN, WAS TAKEN TO A LOCAL HOSPITAL WITH HEAD AND NECK INJURIES.
AN INVESTIGATION LED TO THE ARREST OF 50-YEAR-OLD DAVID HEATON JR, 27-YEAR-OLD TREVEN HEATON AND A 17-YEAR-OLD JUVENILE MALE WHO HAS BEEN CHARGED AS AN ADULT.
(David Heaton Jr.)
ALL THREE SUSPECTS ARE CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER AND REMAIN IN CUSTODY.
(Treven Heaton)