SAND HOSTS “SOLVIN IOWA’S PROBLEMS” MEETING IN SIOUX CITY

ROB SAND, THE DEMOCRATIC CANDIDATE FOR GOVERNOR OF IOWA, SPENT THE NIGHT IN SIOUX CITY FOLLOWING HIS DEBATE WITH REPUBLICAN CANDIDATE ZACH LAHN ON KTIV-TV WEDNESDAY EVENING.
SAND STARTED HIS MORNING BY HOSTING A “SOLVIN IOWA’S PROBLEMS” TOWN HALL AT THE BRIGHTSIDE CAFE IN THE DOWNTOWN AREA.
SAND TOLD A BREAKFAST CROWD THAT HE KNOWS IF HE BECOMES GOVERNOR, HE WOULD BE DEALING WITH A REPUBLICAN STATE LEGISLATURE:
ROBSAND1 OC…….REASONABLE AND GOOD. :25
SAND REMINDED THOSE IN THE RESTAURANT THAT IOWA HAS A HISTORY OF ELECTING BOTH DEMOCRATS AND REPUBLICANS TO HIGHER OFFICE TO SERVE THE STATE:
ROBSAND2 OC…………FOREVER, RIGHT? :13
SAND SAYS HE WOULD LIKE TO SEE SOME CHANGES IN THE TWO PARTY SYSTEM OF HOW CANDIDATES ARE ELECTED:
ROBSAND3 OC….FROM TAXPAYERS. :17
HE ALSO SAYS IF YOU WANT TO BE ON THE BALLOT, YOU SHOULD HAVE TO PASS A CIVICS TEST FIRST.
SAND ALSO CALLED FOR MANDATORY TOWN HALL MEETINGS FOR CANDIDATES TO HEAR FROM THE PUBLIC AND ANSWER NON-PRE-SCREENED QUESTIONS.
HE WILL HOLD A SIMILAR MEETING SATURDAY IN STORM LAKE.