LAHN SCHEDULES NORTHWEST IOWA MEET AND GREETS

ZACH LAHN, THE REPUBLICAN CANDIDATE FOR GOVERNOR OF IOWA, WILL HOLD A SERIES OF EVENTS AROUND NORTHWEST IOWA THE NEXT TWO DAYS.
FRIDAY MORNING AT 10AM, LAHN WILL SPEAK AT THE COBBLESTONE INN LOCATED IN LAKESIDE, IOWA IN BUENA VISTA COUNTY.
FOLLOWING THAT, HE WILL HOLD A MEET AND GREET IN SPENCER IN THE STABLES LOCATED ON THE CLAY COUNTY FAIRGROUNDS AT 1 P.M.
A SIMILAR EVENT WILL TAKE PLACE IN OKOBOJI AT 3;30 P.M IN THE PARKS MARINA SHOWROOM.
LAHN WILL HOST A TOWN HALL FRIDAY EVENING IN LYON COUNTY AT THE FORSTER COMMUNITY CENTER IN ROCK RAPIDS AT 6:30 P.M.
SATURDAY MORNING LAHN WILL APEPAR AT A MEET AND GREET IN SANBORN AT THE YESTERDAY’S MEMORIES SHOP AT 9 A.M.
HE THE HEADS FOR THE MARCUS GOLF COURSE CLUBHOUSE IN CHEROKEE COUNTY FOR A MEET AND GREET AT 11:45 A.M.
LAHN WRAPS UP HIS NORTHWEST IOWA EVENTS IN LE MARS AT 2 P.M. AT THE HEADLINE EVENT SPACE LOCATED AT 41 1ST AVENUE NORTHEAST.