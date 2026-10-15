FALLEN FIREFIGHTERS CEREMONY TO BE HELD AT CITY HALL

FIREFIGHTERS WHO PAID THE ULTIMATE PRICE IN SERVING OUR COMMUNITY WILL BE REMEMBERED FRIDAY AFTERNOON IN A CEREMONY AT CITY HALL.
THE CEREMONY HONORS THE 12 FIREFIGHTERS WHO GAVE THEIR LIVES WHILE PROTECTING THE CITY OF SIOUX CITY AND ITS CITIZENS.
THE FIRST FIREFIGHTERS TO DIE IN THE LINE OF DUTY WERE LAWRENCE SHANLEY IN 1884 AND WILLIAM T.J. SCHERER IN 1885.
THE MOST RECENT WERE KIRK WICKER AND MICHAEL JOHNSON WHO DIED BATTLING THE HEN HOUSE FIRE ON WEST 7TH STREET BACK IN 1982.
THE ANNUAL FALLEN FIREFIGHTERS CEREMONY WILL BE HELD AT 3 P.M. IN THE CITY COUNCIL CHAMBERS LOCATED ON THE 5TH FLOOR.
KSCJ file photo