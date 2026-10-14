WISNER MAN SENTENCED TO LIFE IN PRISON

A WISNER, NEBRASKA MAN HAS BEEN SENTENCED TO LIFE IN PRISON AFTER KILLING HIS FATHER.
OFFICERS WERE FIRST CALLED TO A HOME IN RURAL WAYNE COUNTY IN EARLY SEPTEMBER OF 2022 AND FOUND 65-YEAR-OLD GERALD RUSKAMP SUFFERING FROM A GUNSHOT WOUND.
HE WAS TRANSFERRED TO A HOSPITAL WHERE HE LATER DIED.
DURING THE INVESTIGATION, TROOPERS AND DEPUTIES FROM WAYNE AND CUMING COUNTIES DISCOVERED A MARIJUANA GROWING OPERATION ON THE PROPERTY.
THEY ARRESTED TWO INDIVIDUALS, THE THEN 30-YEAR-OLD CARL RUSKAMP AND 64-YEAR-OLD DUANE RUSKAMP ON CHARGES RELATED TO THE GROW OPERATION.
CARL RUSKAMP WAS ARRESTED A YEAR LATER, AND WAS EVENTUALLY FOUND GUILTY ON THREE CHARGES, INCLUDING FIRST-DEGREE MURDER, ON JULY 29TH.
CARL RUSKAMP, NOW 34 YEARS OLD, WAS SENTENCED TO MANDATORY LIFE IMPRISONMENT WITHOUT PAROLE WEDNESDAY MORNING.