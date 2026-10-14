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SIOUX CITY MAN CHARGED IN ALLEGED ROBBERY WHILE ARMED WITH MACHETE

By
Woody Gottburg
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A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY FACING CHARGES FOR ALLEGEDLY ATTACKING A VICTIM WITH A MACHETE AND ROBBING THAT PERSON TUESDAY NIGHT.

23-YEAR-OLD QUINCY GRANT IS CHARGED WITH FIRST DEGREE ROBBERY.

SIOUX CITY POLICE SAY THEY WERE FLAGGED DOWN BY THE VICTIM AROUND 11:10 P.M. NEAR 11TH AND GRANDVIEW BOULEVARD WHERE THE VICTIM HAD BEEN WALKING.

HE STATED HE WAS ROBBED BY THE DEFENDANT WHO HAD A MACHETE AND THREATENED HIM AND TOOK HIS CASH.

POLICE LOCATED THE DEFENDANT WHO HAD THE EXACT AMOUNT OF CASH DESCRIBED BY THE VICTIM.

A WITNESS CONFIRMED THE DEFENDANT DID PULL A MACHETE ON THE VICTIM, AND OFFICERS RECOVERED THE WEAPON.

GRANT WAS TAKEN INTO CUSTODY AND IS BEING HELD WITHOUT BOND IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.

A PRELIMINARY HEARING HAS BEEN SET FOR OCTOBER 23.

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