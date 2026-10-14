SIOUX CITY MAN CHARGED IN ALLEGED ROBBERY WHILE ARMED WITH MACHETE

A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY FACING CHARGES FOR ALLEGEDLY ATTACKING A VICTIM WITH A MACHETE AND ROBBING THAT PERSON TUESDAY NIGHT.
23-YEAR-OLD QUINCY GRANT IS CHARGED WITH FIRST DEGREE ROBBERY.
SIOUX CITY POLICE SAY THEY WERE FLAGGED DOWN BY THE VICTIM AROUND 11:10 P.M. NEAR 11TH AND GRANDVIEW BOULEVARD WHERE THE VICTIM HAD BEEN WALKING.
HE STATED HE WAS ROBBED BY THE DEFENDANT WHO HAD A MACHETE AND THREATENED HIM AND TOOK HIS CASH.
POLICE LOCATED THE DEFENDANT WHO HAD THE EXACT AMOUNT OF CASH DESCRIBED BY THE VICTIM.
A WITNESS CONFIRMED THE DEFENDANT DID PULL A MACHETE ON THE VICTIM, AND OFFICERS RECOVERED THE WEAPON.
GRANT WAS TAKEN INTO CUSTODY AND IS BEING HELD WITHOUT BOND IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.
A PRELIMINARY HEARING HAS BEEN SET FOR OCTOBER 23.