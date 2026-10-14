SIOUX CITY ART CENTER TO HOST GRANT WOOD EVENT

THIS SATURDAY THE SIOUX CITY ART CENTER WILL HOST ACTOR TOM MILLIGAN PERFORMING HIS SHOW “GRANT WOOD: PRAIRIE REBEL”.
IT’S A 45-MINUTE, ONE-MAN SHOW, WITH MILLIGAN AS GRANT WOOD CHATTING WITH THE AUDIENCE AS IF TALKING TO AN OLD FRIEND ACROSS THE BACKYARD FENCE.
HE TELLS US ABOUT HIS LIFE AND HOW HE CHANGED THE ART WORLD FOREVER WITH HIS PAINTINGS.
YOU WILL LEARN MORE ABOUT THE MAN BEHIND THE CLASSIC PAINTING “AMERICAN GOTHIC,” AND HOW WOOD TOOK THE MOMENTS, MEMORIES, AND THE PEOPLE OF OUR STATE TO SHOW THE WHOLE WORLD WHO AND WHAT IOWA IS.
AFTER THE PRESENTATION, THE AUDIENCE IS ENCOURAGED TO ASK QUESTIONS ABOUT GRANT WOOD AND HIS LIFE.
THE FREE EVENT IS PRESENTED IN CONJUNCTION WITH THE ART CENTER’S CURRENT EXHIBITION, ‘PASTURE TO PRESENT,” AN OPPORTUNITY TO SEE GRANT WOOD’S CORN ROOM MURAL NOT JUST AS A CELEBRATED PIECE OF ART BUT AS A SYMBOL OF A RURAL IDEAL THAT CONTINUES TO SHAPE AMERICAN IDENTITY.
PASTURE TO PRESENT: GRANT WOOD’S CORN ROOM AND NEW VISIONS OF RURAL AMERICA WILL BE IN VIEW UNTIL DECEMBER 6.