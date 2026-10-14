MEMORIAL SERVICE SET FOR KATHERINE FRANK

SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN HAS ORDERED FLAGS TO BE FLOWN AT HALF-STAFF STATEWIDE FROM SUNRISE UNTIL SUNSET ON MONDAY, OCTOBER 19 IN HONOR OF MINNEHAHA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY KATHERINE ANN FRANK, WHO TRAGICALLY LOST HER LIFE IN THE LINE OF DUTY.
GOVERNOR RHODEN HAS ALSO ORDERED FLAGS BE FLOWN AT HALF-STAFF STATEWIDE ON SUNDAY, OCTOBER 18, TO HONOR HER ALONG WITH ALL THE MEN AND WOMEN WHO HAVE LOST THEIR LIVES IN THE LINE OF DUTY.
THE 26-YEAR-OLD FRANK WAS WOUNDED IN A SHOOTING LAST FRIDAY EVENING AT A HOME IN SIOUX FALLS.
FRANK DIED MONDAY AFTER BEING IN CRITICAL CONDITION SINCE THE SHOOTING.
A FUNERAL SERVICE FOR DEPUTY FRANK WILL BE HELD ON MONDAY, OCTOBER 19, AT 1:00 PM IN THE DENNY SANFORD PREMIER CENTER IN SIOUX FALLS.