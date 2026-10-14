MCGOWAN & DAWSON TO TAKE PART IN 2ND DEBATE FOR 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT

THE TWO MAJOR PARTY CANDIDATES FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL DISTRICT WILL DISCUSS ISSUES TONIGHT IN A TELEVISED POLITCAL DEBATE.
DEMOCRAT DAVE DAWSON AND REPUBLICAN CHRIS MCGOWAN WILL MEET IN A ONE HOUR DEBATE AIRED BY IOWA PUBLIC BROADCASTING AT 7PM.
DAWSON IS A LOCAL ATTORNEY WITH THE WOODBURY COUNTY ATTORNEY’S OFFICE AND MCGOWAN IS THE FORMER PRESIDENT OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE.
THEIR FIRST DEBATE TOOK PLACE SEPTEMBER 30TH IN SIOUX CITY.
THE TWO CANDIDATES HAVE EACH EMPHASIZED THAT WHILE THEY DISAGREE ON CERTAIN ISSUES, THEY HAVE RUN A POSITIVE CAMPAIGN FOR CONGRESS AGAINST ONE ANOTHER.
RADIO IOWA’S O’KAY HENDERSON WILL BE THE MODERATOR AND WILL BE JOINED BY SHEILA BRUMMER IN ASKING THE CANDIDATES QUESTIONS.
Photo courtesy KTIV