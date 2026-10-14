LAHN AND SAND MEET IN SIOUX CITY DEBATE

THE TWO MAIN CANDIDATES TO BECOME THE NEXT GOVERNOR OF IOWA MET FOR A DEBATE IN SIOUX CITY WEDNESDAY EVENING.
REPUBLICAN ZACH LAHN AND DEMOCRAT ROB SAND FACED OFF ON A VARIETY OF TOPICS IN THE KTIV-TV STUDIOS.
DATA CENTERS HAVE BEEN A HOT TOPIC IN THE STATE IN RECENT MONTHS, AND LAHN WAS ASKED ABOUT WHAT LEVEL OF GOVERNMENT SHOULD REGULATE THEM:
HE SAYS THE STATE SHOULD HAVE A ROLE:
LAHNKTIV1 OC…….WANT TO PAY THIR FAIR SHARE. :09
LAHN ALSO SAYS THE HOST COUNTY SHOULD DO THE NEGOTIATING.
ROB SAND SAYS THERE SHOULD BE NO SECRETS ABOUT WHO WANTS TO BUILD THE DATA CENTER:
SANDKTIV1 OC……SPIRIT OF PUBLIC SERVICE. :15
THE PROPOSED MULTI BILLION DOLLAR STEEL MILL PROJECT IN LEE COUNTY AND THE JOBS NEEDED TO BUILD AND STAFF IT WAS ALSO A TOPIC.
LAHN WAS ASKED HOW HE WOULD HELP BRING WORKERS TO IOWA, AND HE RESPONDED BY HAVING TRADE SCHOOLS AND UNIVERSITIES TAKE A NEW APPROACH TO BUILD THE WORKFORCE:
LAHNKTIV2 OC…… TO BE TAKING ON. :12
LAHN ADDED THAT HE THOUGH IT WOULD BE WRONG TO IMPORT A LOT OF WORKERS IN FROM OTHER COUNTRIES.
SAND SAYS YES TO HIRING IOWA PROFESSIONALS, BUT ALSO WELCOME OTHERS:
SANDKTIV2 OC………WANT TO BE HERE. :17
THEY TALKED ABOUT SEVERAL OTHER ISSUES INCLUDING TEACHER PAY, THE STATE EDUCATION SYSTEM AND WHY THEY CHOSE THEIR RUNNING MATE FOR LT. GOVERNOR.
MATT BREEN AND DAVID PRICE MODERATED THE DEBATE FOR KTIV.
Audio & photo courtesy KTIV