HINSON & TUREK TAKE PART IN FINAL U.S. SENATE DEBATE

THE LATEST DEBATE BETWEEN THE TWO MAIN CANDIDATES FOR IOWA’S U.S. SENATE SEAT TOOK PLACE IN DES MOINES ON W-H-O TV TUESDAY NIGHT.
REPUBLICAN CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON AND DEMOCRAT STATE REPRESENTATIVE JOSH TUREK AGREED ON A FEW ISSUES AND BOTH EXPRESSED OPPOSITION TO PRESIDENT TRUMP’S MOVE TO IMPORT DIESEL FROM RUSSIA.
IN 2022, AFTER RUSSIA INVADED UKRAINE, HINSON VOTED TO BAN RUSSIAN ENERGY IMPORTS.
SENDEBATE7 OC……WIN THAT WAR.” :10
TUREK SAYS REDUCING GAS AND DIESEL PRICES IS A PRIORITY:
SENDEBATE8 OC……..CLEARLY CANNOT TRUST.” :07
BOTH CANDIDATES ALSO SAID LOCAL OFFICIALS SHOULD MAKE THE DECISIONS ABOUT WHERE DATA CENTERS MAY AND MAY NOT BE BUILT AND BOTH HINSON AND TUREK OPPOSE A FEDERAL MORATORIUM ON THE CONSTRUCTION OF DATA CENTERS.
TUREK EXPRESSED SUPPORT FOR WHAT HE CALLED AN EARNED PATHWAY TO LEGAL STATUS FOR IMMIGRANTS WHO’VE ENTERED THE COUNTRY LEGALLY AS WELL AS VISAS FOR AGRICULTURAL WORKERS.
HINSON MENTIONED THE UNION FOR BORDER PATROL AGENTS ENDORSED HER A FEW HOURS BEFORE THE DEBATE;
SENDEBATE9 OC…..OUR ICE AGENTS. :10
TUREK CITED HIS VOTE IN THE IOWA HOUSE FOR A 2024 LAW TO MAKE ILLEGAL IMMIGRATION A STATE CRIME:
SENDEBATE10 OC………FAIL;URE OF D.C. :09
WHEN ASKED IF THEY WOULD LINK FEDERAL FARM PAYMENTS WITH A REDUCTION IN FERTILIZER RUNOFF INTO LAKES AND RIVERS, BOTH CANDIDATES SAID NO.
THE CANDIDATES ALSO RAISED ISSUES FROM THEIR CAMPAIGN ADS, INCLUDING HINSON’S WEALTH FROM STOCKS..
HINSON SAYS SHE AND HER HUSBAND SOLD ALL THEIR PUBLICLY-TRADED STOCK IN 2021 AND HER HUSBAND SOLD HIS BUSINESS.
TUREK RESPONDED TO ADS CRITICIZING HIM FOR MISSING 58 PERCENT OF VOTES IN THE IOWA HOUSE DURING THE 2026 LEGISLATIVE SESSION, SAYING “I’M OUT CAMPAIGNING. I’M OUT MEETING IOWANS ALL OVER, ALL 99 COUNTIES AT IN-PERSON TOWN HALLS.”
W-H-O T-V HOSTED THE DEBATE, WHICH IS THE FINAL ONE FOR THE TWO CANDIDATES.
Audio courtesy WHO-TV
File photo courtesy IPTV