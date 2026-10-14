GRASSLEY QUESTIONS DIESEL DEAL WITH RUSSIA

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY IS AMONG THE REPUBLICANS QUESTIONING PRESIDENT TRUMP’S DEAL TO BUY LARGE QUANTITIES OF DIESEL FUEL FROM RUSSIA JUST WEEKS AFTER TRUMP SIGNED A BILL INTO LAW ENACTING NEW SANCTIONS ON RUSSIA.
OTHER OPPONENTS OF THE AGREEMENT SAY IT WON’T HAVE AN IMPACT ON NEAR-RECORD HIGH DIESEL PRICES, WHILE IT AMOUNTS TO A GIFT TO RUSSIA, WHICH IS AIDING IRAN IN THE WAR WITH THE U-S.
GRASSLEY SAYS THE DEAL APPEARS TO RUN COUNTER TO THE NEW LAW ON SANCTIONS.
RUSSIA1 OC……..”ON RUSSIA” (2X) :14
THAT LEGISLATION WAS A FINAL LEGACY ITEM HONORING THE LATE SOUTH CAROLINA SENATOR LINDSEY GRAHAM, A REPUBLICAN, WHO HAD JUST RETURNED FROM UKRAINE WHEN HE UNEXPECTEDLY DIED IN JULY AT AGE 71.
RUSSIA2 OC……. “I’M VERY PRO-UKRAINE.” :08
UNDER THE AGREEMENT, TRUMP SAYS THE U-S WILL “IMMEDIATELY” BUY 300-THOUSAND TONS OF DIESEL FROM RUSSIA, WITH LARGER PURCHASES PLANNED IN NOVEMBER AND BEYOND.
DIESEL IS AVERAGING SIX-OH-SEVEN A GALLON IN IOWA, ACCORDING TO TRIPLE-A, WHICH IS DOWN FROM THE RECORD OF SIX-31 SET IN LATE SEPTEMBER.
A YEAR AGO, DIESEL WAS AVERAGING LESS THAN THREE-50 A GALLON STATEWIDE.