EARLY VOTING UNDERWAY IN IOWA

EARLY, IN-PERSON VOTING IS NOW UNDERWAY HERE IN WOODBURY COUNTY AND ACROSS IOWA.
WOODBURY COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF SAYS VOTING IS TAKING PLACE AT THE COUNTY COURTHOUSE AND THE OLD CITY AUDITORIUM IN THE DOWNTOWN AREA:
EARLY1 OC…..NINE UNTIL THREE. :15
SOME OTHER TEMPORARY LOCATIONS WILL BE OPEN SOON:
EARLY2 OC……ON OUR FACEBOOK. :16
MORNINGSIDE UNIVERSITY WILL HAVE EARLY VOTING IN THE OLSEN STUDENT CENTER YOCKEY ROOM ON OCTOBER 22 FROM 9 UNTIL 3.
COUNTY AUDITORS ARE ALSO MAILING ABSENTEE BALLOTS TO VOTERS WHO REQUESTED THE MAIL-IN OPTION.
ABSENTEE BALLOTS MUST BE AT COUNTY AUDITORS’ OFFICES BY 8 P.M. ON ELECTION DAY.
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