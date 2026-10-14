DAWSON & MCGOWAN SQUARE OFF IN 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL DEBATE

THE TWO MAIN CANDIDATES RUNNING FOR IOWA’S 4TH DISTRICT SEAT IN THE U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES DEBATE FOR THE SECOND TIME WEDNESDAY NIGHT.
DEMOCRAT DAVE DAWSON AND REPUBLICAN CHRIS MCGOWAN MET IN AN IOWA PUBLIC BROADCASTING TELEVISED DEBATE.
THE QUESTIONS OPENED WITH DAWSON BEING ASKED ABOUT WHY HE FELT SUSPENDING FUEL TAXES TO PROVIDE PRICE RELIEF AT THE GAS PUMP WOULDN’T WORK:
DAWSON1 OC……..AN EMINENT THREAT. :13
DAWSON BLAMED THE IRAN WAR ON MANY DOMESTIC ISSUES, AND FREQUENTLY REFERRED TO IT AS ILLEGAL.
BOTH HE AND MCGOWAN CALLED FOR A SPEEDY END TO THE CONFLICT WITH MCGOWAN ADDING THAT IRAN IS NOT TRUSTWORTHY:
CHRIS1 OC…….IS OPEN. ;18
BOTH CANDIDATES SPOKE AGAINST THE DEAL TO PURCHASE DIESEL FUEL FROM RUSSIA.
DAWSON SAYS THE CURRENT CONGRESS HAS ABDICATED ITS RESPONSIBILITY ON ISSUES SUCH AS THE TRUMP TARIFFS:
DAWSON2 OC…….IMPOSE A TAX. :19
MCGOWAN SAYS THE CURRENT PRICE OF DIESEL FUEL IS BEING COMPOUNDED BY THE TARIFFS, BUT HE REMINDED EVERYONE THAT THE TARIFFS WERE IMPOSED TO TRY TO BRING BACK MANUFACTURING JOBS TO AMERICA BY COMPANIES WHO MOVED OVERSEAS:
CHRIS2 OC…… AND THE HAVE NOTS. :19
DAWSON CALLED FOR AN INCREASE IN THE MINIMUM WAGE, BUT MCGOWAN THOUGHT COMPANIES WOULD PASS THAT EXPENSE ON TO CONSUMERS.
BOTH SUPPORTED YEAR ROUND SALE OF E-15 THAT WOULD HELP BRING FUEL COSTS DOWN.
DAVE DAWSON IS A LOCAL ATTORNEY AND CHRIS MCGOWAN IS THE FORMER PRESIDENT OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE.
PHOTOS & AUDIO COURTESY IOWA PUBLIC MEDIA