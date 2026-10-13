SIOUX CITY WOMAN CHARGED IN WESTSIDE STABBING

A SIOUX CITY WOMAN IS IN CUSTODY CHARGED IN A RECENT STABBING.
33-YEAR-OLD BRANDI MILLER WAS ARRESTED AROUND 9:30 TUESDAY MORNING IN COOK PARK AND WAS BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL ON A CHARGE OF WILLFUL INJURY CAUSING SERIOUS INJURY,
SIOUX CITY POLICE SAY MILLER IS THE SUSPECT IN A STABBING THAT TOOK PLACE LAST FRIDAY EVENING, OCTOBER 9, AROUND 8:18 P.M. IN THE AREA OF 5TH AND BLUFF STREETS.
OFFICERS FOUND THE MALE VICTIM AT 3RD AND BLUFF STREETS AND DISCOVERED HE HAD SUSTAINED MULTIPLE STAB WOUNDS.
THE UNIDENTIFIED VICTIM WAS TRANSPORTED BY AMBULANCE TO A LOCAL HOSPITAL FOR TREATMENT OF NON-LIFE-THREATENING INJURIES.
MILLER IS BEING HELD WITHOUT BOND.
THE INVESTIGATION REMAINS ONGOING.