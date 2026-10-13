NOMINATIONS SOUGHT FOR WAR EAGLE HUMAN RIGHTS AWARDS

THE SIOUX CITY HUMAN RIGHTS COMMISSION IS CURRENTLY SEEKING NOMINATIONS FOR THE WAR EAGLE HUMAN RIGHTS AWARD.
EACH YEAR AWARDS ARE GIVEN TO HONOR AN INDIVIDUAL, ORGANIZATION OR GROUP WHOSE EFFORTS POSITIVELY AFFECT CIVIL RIGHTS IN SIOUX CITY.
AWARDS WILL BE GIVEN FOR WORK DONE IN THE LAST TWELVE MONTHS OR FOR LIFETIME ACHIEVEMENT.
NOMINATION FORMS ARE AVAILABLE IN THE HUMAN RIGHTS OFFICE IN CITY HALL OR ON THE HUMAN RIGHTS WEBSITE AT http://SIOUX-CITY.ORG/HUMANRIGHTSOUTREACH
NOMINATIONS ARE DUE BY THE END OF THE DAY ON FRIDAY, NOVEMBER 20.
THE AWARDS WILL BE PRESENTED AT THE COMMISSION’S CELEBRATION OF UNIVERSAL HUMAN RIGHTS DAY AT 6 P.M. ON DECEMBER 10 AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM LOCATED AT 4TH AND NEBRASKA STREETS.