LAHN & SAND TALK ISSUES AHEAD OF SIOUX CITY DEBATE

THE TWO MAJOR PARTY CANIDATES FOR GOVERNOR OF IOWA ARE IN SIOUX CITY WEDNESDAY NIGHT.
REPUBLICAN ZACH LAHN AND DEMOCRAT ROB SAND WILL DEBATE IN THE STUDIOS OF K-T-I-V TELEVISION.
TWO OF THE KEY CAMPAIGN ISSUES HAVE BEEN IOWA’S WATER QUALITY AND RATE OF CANCER.
LAHN SPOKE TUESDAY MORNING AT A FORUM IN DES MOINES AND STATED THAT THE IOWA FARM BUREAU AND THE IOWA ASSOCIATION OF BUSINESS AND INDUSTRY DID NOT ENDORSE HIM BECAUSE OF HIS VIEWS ON IOWA’S WATER QUALITY, HIGH CANCER RATES AND ECONOMIC DEVELOPMENT:
LAHNSAND1 OC………..THE WAY IT IS.” :13
BOTH CANDIDATES AGREE THAT USING THE STATE’S I-WILL PROGRAM WILL HELP FUND NEEDED IMPROVEMENTS TO THE STATE’S WATER QUALITY:
SAND WANTS TO USE THE PROGRAM TO CLEAN UP IOWA WATER AND ALSO WANTS TO GIVE FARMERS TAX CREDITS FOR CONSERVATION PRACTICES AND NUTRIENT MANAGEMENT PLANS:
LAHNSAND2 OC……..FOR PUBLIC LAND. :12
LAHN SAYS GROWING IOWA’S POPULATION AND ATTRACTING EXPANDING BUSINESSES HINGES ON LOWERING THE STATE’S CANCER RATE:
LAHNSAND3 OC……..TO COME HERE.” :15
SAND SAYS THERE’S A BIPARTISAN CONCENSUS AROUND EXPANDING CANCER TREATMENT OPTIONS.
HE MET TUESDAY WITH DOCTORS AND PARENTS OF CHILDREN WHO HAVE BEEN DIAGNOSED WITH CANCER.
LAHNSAND4 OC…….BE IN IOWA. :17
THE TELEVISED DEBATE BETWEEN LAHN AND SAND BEGINS AT 7PM.
Radio Iowa contributed to this story