REYNOLDS EXTENDS HARVEST WEIGHT LIMIT PROCLAMATION

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS IS EXTENDING A HARVEST PROCLAMATION REGARDING WEIGHT LIMITS AND TRANSPORTATION OF GRAIN, FERTILIZER, AND MANURE THROUGH NOVEMBER 7.
THE GOVERNOR’S PROCLAMATION ALLOWS VEHICLES TRANSPORTING CORN, SOYBEANS, HAY, STRAW, SILAGE, STOVER, FERTILIZER, AND MANURE TO BE OVERWEIGHT WITHOUT A PERMIT.
WHILE VEHICLES ARE ALLOWED TO BE OVERWEIGHT, THEY ARE NOT ALLOWED TO EXCEED 90-THOUSAND POUNDS.
THE PROCLAMATION APPLIES TO ALL IOWA HIGHWAYS, NOT INCLUDING THE INTERSTATE SYSTEM, AND HAS BEEN IN EFFECT SINCE SEPTEMBER 10.