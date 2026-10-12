POLAR PLUNGE TO BENEFIT SIOUXLAND SPECIAL OLYMPIANS

THE ANNUAL SIOUXLAND POLAR PLUNGE IS COMING UP LATER THIS MONTH.
SGT. BRENT HEALD OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS IT’S BEING HELD AT A FAMILIAR PLACE LOCATED AT 3812 FLOYD BLVD IN LEEDS:
POLAR1 OC…….LEEDS AREA. :09
THE POLAR PLUNGE IS A FUNDRAISER FOR OUR LOCAL SPECIAL OLYMPICS ATHLETES, THE SIOUX CITY KNIGHTS:
POLAR2 OC…..FOR THE ATHLETES. :15
PARTICIPANTS WILL TAKE A PLUNGE INTO FRIGID WATERS OF THE STATE OF THE ART MOBILE PLUNGE UNIT AT O’CONNOR HEATING AND COOLING.
IT’S EASY TO SIGN UP TO TAKE PART:
POLAR3 OC……ALSO LUNCH. :24
COSTUMES ARE ENCOURAGED FOR THE PARTICIPANTS AND THEY HOPE FOR A CROWD TO CHEER ON THOSE WHO TAKE THE PLUNGE ON OCTOBER 24TH.
File photo