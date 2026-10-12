MORNINGSIDE RECEIVES LARGEST GRANT IN SCHOOL HISTORY

MORNINGSIDE UNIVERSITY HAS RECEIVED ITS LARGEST GRANT IN SCHOOL HISTORY.
A FOUR-YEAR, $2.97 MILLION GRANT FROM THE HEALTH RESOURCES AND SERVICES ADMINISTRATION HAS BEEN AWARDED TO THE NYLEN SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES AT MORNINGSIDE.
THE AWARD COMES THROUGH H-R-S-A’S NURSE EDUCATION, PRACTICE, QUALITY, AND RETENTION TRANSITION TO PRACTICE PROGRAM.
IT WILL FUND PROJECT CONNECT CARE, AN INITIATIVE TO PREPARE MORE NURSES TO SERVE RURAL AND MEDICALLY UNDERSERVED COMMUNITIES ACROSS THE TRI-STATE AREA.
THAT INCLUDES A NEW SIMULATION CENTER WHERE NURSING STUDENTS WILL BUILD CLINICAL SKILLS, JUDGMENT, AND CONFIDENCE BEFORE AND DURING THEIR WORK WITH REAL PATIENTS.
THE GRANT WILL ALLOW MORNINGSIDE UNIVERSITY TO DOUBLE ITS SIMULATION CENTER PORTFOLIO, SIGNIFICANTLY EXPANDING OPPORTUNITIES FOR STUDENTS.
MORNINGSIDE HAS ALSO RECEIVED A ONE-YEAR, $95,000 GRANT FROM H-R-S-A’S NURSE FACULTY LOAN PROGRAM.
THE UNIVERSITY WILL DIRECT THE FUNDS TO STUDENTS IN ITS DOCTOR OF NURSING PRACTICE PROGRAM.