EARLY IN PERSON VOTING STARTS THIS WEEK IN IOWA

EARLY, IN-PERSON VOTING AT COUNTY AUDITORS’ OFFICES STARTS THIS WEDNESDAY IN IOWA, AND COUNTY AUDITORS WILL ALSO START MAILING ABSENTEE BALLOTS TO VOTERS WHO REQUESTED THE MAIL-IN OPTION.
WINNEBAGO COUNTY AUDITOR KARLA WEISS IS THE PRESIDENT OF THE IOWA STATE ASSOCIATION OF COUNTY AUDITORS AND SAYS PEOPLE NEED TO MAKE SURE TO SIGN THE OUTSIDE OF THEIR ABSENTEE BALLOTS:
EARLYVOTE1 OC……..MOST IMPORTANT THINGS.” :13
THE TWO MAJOR POLITICAL PARTIES ARE AMPING UP THEIR GET-OUT-THE-VOTE EFFORTS.
JEFF KAUFMANN IS THE IOWA REPUBLICAN PARTY CHAIRMAN:
EARLYVOTE2 OC………HARD YES ON THAT. :18
IOWA DEMOCRATIC PARTY CHAIR RITA HART SAYS THERE IS A COORDINATED EFFORT AMONG THEIR CAMPAIGNS FOR GOVERNOR, U-S SENATE AND U-S HOUSE THAT EMPHASIZES DIRECT, IN-PERSON CONTACT WITH VOTERS:
EARLYVOTE3 OC……..HAD A CAMPAIGN OFFICE.” :17
ABSENTEE BALLOTS MUST BE COUNTY AUDITORS’ OFFICES BY 8 P.M. ON ELECTION DAY.
Radio Iowa/KSCJ file photo