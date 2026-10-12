CITY PLANNING & ZONING TO DISCUSS DATA CENTERS TUESDAY

A REMINDER THAT THE SIOUX CITY PLANNING AND ZONING COMMISSION WILL DISCUSS POTENTIAL ZONING REGULATIONS FOR DATA CENTERS AT THEIR MEETING ON TUESDAY AT 4:30 P.M. IN CITY COUNCIL CHAMBERS ON THE 5TH FLOOR OF CITY HALL.
THE CURRENT SIOUX CITY ZONING ORDINANCE DOES NOT INCLUDE A LAND USE CATEGORY SPECIFIC TO DATA CENTERS.
CITY STAFF WILL PROVIDE AN OVERVIEW OF ISSUES THAT NEED TO BE ADDRESSED.
THE MEETING IS OPEN FOR PUBLIC INPUT.
FOLLOWING THE OCTOBER 13TH MEETING, STAFF WILL BEGIN DRAFTING AN AMENDMENT TO THE ZONING ORDINANCE.
THE DRAFT WILL BE PRESENTED TO THE PLANNING AND ZONING COMMISSION AT THEIR OCTOBER 27 MEETING.
IT’S EXPECTED THAT THE COMMISSION WILL SEND A RECOMMENDATION TO THE CITY COUNCIL IN NOVEMBER.
CITIZEN FEEDBACK MAY BE SHARED IN PERSON AT BOTH THE OCTOBER 13 AND OCTOBER 27 PLANNING AND ZONING MEETINGS.