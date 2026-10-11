OFFICER INVOLVED SHOOTING IN SIOUX FALLS (Update)

A MINNEHAHA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY REMAINS HOSPITALIZED IN CRITICAL CONDITION FOLLOWING A FRIDAY NIGHT SHOOTING IN SIOUX FALLS.
THE SHOOTING HAPPENED FRIDAY NIGHT AT A HOME IN THE 29-HUNDRED BLOCK OF SOUTH KEYRELL DRIVE AROUND 7:30 P.M.
DEPUTIES SAY SHOTS WERE FIRED ABOUT 30 MINUTES AFTER THEY ARRIVED.
ONE DEPUTY AND THE SUSPECT WERE SHOT IN THE INCIDENT.
THE SUSPECT, 39-YEAR-OLD BRANDON OETKEN, WAS ALSO TAKEN TO THE HOSPITAL AND TREATED FOR INJURIES.
OETKEN IS FACING THREE COUNTS EACH OF ATTEMPTED FIRST-DEGREE MURDER ON A LAW ENFORCEMENT OFFICER AND AGGRAVATED ASSAULT.
SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS THE DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION IS CONDUCTING AN INDEPENDENT INVESTIGATION INTO THE SHOOTING AND IS BEING ASSISTED BY THE SIOUX FALLS POLICE DEPARTMENT.
THIS IS THE FIFTH OFFICER INVOLVED SHOOTING IN SOUTH DAKOTA THIS YEAR.