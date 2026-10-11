OFFICER INVOLVED SHOOTING IN SIOUX FALLS

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY CONFIRMS THAT THE DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION, AT THE REQUEST OF THE MINNEHAHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE, IS CONDUCTING AN INDEPENDENT INVESTIGATION INTO AN OFFICER INVOLVED SHOOTING THAT OCCURRED FRIDAY NIGHT IN SIOUX FALLS.
THE INCIDENT OCCURRED AT A SIOUX FALLS HOME FRIDAY NIGHT WHERE A MINNEHAHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY SUFFERED CRITICAL INJURIES.
39-YEAR-OLD BRANDON OETKEN HAS BEEN CHARGED BY THE MINNEHAHA COUNTY STATE’S ATTORNEY’S OFFICE WITH THREE COUNTS OF ATTEMPTED FIRST-DEGREE MURDER OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER AND THREE COUNTS OF AGGRAVATED ASSAULT ON A LAW ENFORCEMENT OFFICER.
THE D-C-I IS LEADING THE INVESTIGATION INTO THE USE OF FORCE INCIDENT AND IS BEING ASSISTED BY THE SIOUX FALLS POLICE DEPARTMENT.
THIS IS THE FIFTH OFFICER INVOLVED SHOOTING IN SOUTH DAKOTA THIS YEAR.