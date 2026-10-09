TRUMP ADMINISTRATION AWARDS IOWA OVER $209 MILLION IN RURAL HEALTH FUNDING

THE TRUMP ADMINISTRATION HAS ANNOUNCED MORE THAN $209 MILLION IN RURAL HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM FUNDING TO STRENGTHEN HEALTHCARE DELIVERY ACROSS RURAL IOWA THROUGH THE STATE’S HEALTHY HOMETOWNS INITIATIVE.
THIS INVESTMENT WILL SUPPORT EXPANDED CLINICAL AND MATERNAL HEALTH SERVICES, RURAL WORKFORCE DEVELOPMENT, CANCER PREVENTION AND SCREENING, E-M-S AND MOBILE HEALTH, AND TECHNOLOGY AND INFRASTRUCTURE MODERNIZATION ACROSS IOWA.
IOWA HAS COMMITTED ITS FULL $209 MILLION IN FUNDING TO IMPROVING HEALTHCARE IN RURAL COMMUNITIES ACROSS THE STATE.
SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS REPUBLICANS DELIVERED THE LARGEST RURAL HEALTHCARE INVESTMENT IN AMERICAN HISTORY AS PART OF OUR HISTORIC WORKING FAMILIES TAX CUTS LAW.
FOURTH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS ” IOWA’S HEALTHY HOMETOWNS INITIATIVE IS CREATING CANCER CARE HUBS, RECRUITING MORE HEALTH PROFESSIONALS, SUPPORTING MATERNAL HEALTH, AND IMPROVING DELIVERY OF EMERGENCY HEALTH SERVICES”.