SIOUX CITY MAN PLEADS GUILTY TO CHILD PORNOGRAPHY CHARGE

A SIOUX CITY MAN HAS PLED GUILTY IN FEDERAL COURT TO DISTRIBUTION OF CHILD PORNOGRAPHY.
43-YEAR-OLD MATTHEW KASHAS WAS PREVIOUSLY CONVICTED IN THE NORTHERN DISTRICT OF IOWA FOR DISTRIBUTING CHILD PORNOGRAPHY IN 2009 AND 2016 AND PREVIOUSLY SERVED 5-YEAR AND 10-YEAR PRISON SENTENCES, RESPECTIVELY, AND WAS CURRENTLY ON SUPERVISED RELEASE AT THE TIME OF THIS LATEST OFFENSE.
AT THE PLEA HEARING, KASHAS ADMITTED SOON AFTER HIS RELEASE FROM FEDERAL PRISON IN 2025 HE RECEIVED, POSSESSED AND DISTRIBUTED CHILD PORNOGRAPHY.
PROSECUTORS SAY KASHAS WOULD ACCESS CHAT SITES LOOKING FOR MOMS WITH YOUNG DAUGHTERS WILLING TO ENGAGE IN SEX ACTS AND ENCOURAGED THE MOTHERS TO DRUG THEIR CHILDREN AND SEND HIM PHOTOS.
THIS INCLUDED PEOPLE FROM THE SIOUX CITY AREA.
KASHAS ADMITTED HE WOULD ROUTINELY DESTROY HIS ELECTRONICS TO AVOID DETECTION FROM HIS PROBATION OFFICER.
LAW ENFORCEMENT EXECUTED A SEARCH WARRANT ON KASHAS’ PHONE AND DISCOVERED 434 IMAGES AND 104 VIDEOS OF CHILD PORNOGRAPHY.
SENTENCING BEFORE U.S. DISTRICT COURT JUDGE LEONARD T. STRAND WILL BE SET AFTER A PRE-SENTENCE REPORT IS PREPARED.
KASHAS FACES A MANDATORY MINIMUM SENTENCE OF 15 YEARS’ IMPRISONMENT AND A POSSIBLE MAXIMUM SENTENCE OF 40 YEARS.