RAIN SLOWS NW IOWA HARVEST

MANY FARMERS IN NORTHWEST IOWA ARE WRAPPING UP THEIR FIRST FULL WEEK OF THE HARVEST WITH DRY, WARM CONDITIONS FOR THE MOST PART.
THE COMBINES WERE ABLE TO ROLL INTO THE FIELDS WITHOUT GETTING MIRED IN MUD IN MANY PLACES.
GENTRY SORENSON OF IOWA STATE UNIVERSITY EXTENSION, SAYS MOST PRODUCERS IN THE REGION ARE CONCENTRATING ON ONE TYPE OF CROP:
HARVEST1 OC……..”THE RAIN” :16
SOME OF NORTHWEST IOWA DID RECEIVE MORE RAIN LATE THURSDAY NIGHT INTO EARLY FRIDAY MORNING AS SOME THUNDERSTORMS OCCURRED.
SORENSON SAYS HE HASN’T HEARD ANY REPORTS ON YIELDS AS YET, BUT SAYS MOISTURE LEVELS ARE COMING IN AROUND TEN OR 11 PERCENT, AND FALLING.
HE SAYS SOME FARMERS ARE REPORTING A FEW PROBLEMS WITH THEIR SOYBEANS:
HARVEST2 OC……”SEED SURFACE” :19
SORENSON SAYS FARMERS ARE DOING THEIR BEST TO MAKE UP FOR THE TIME THAT WAS LOST TO THE RAIN.
HARVEST3 OC……”TO DRY OUT” :18
SORENSON SAYS THE CORN HARVEST HAS BEEN AT A STANDSTILL IN MUCH OF NORTHWEST IOWA, BECAUSE OF THE WET WEATHER IN LATE SEPTEMBER AND THIS MONTH.
RADIO IOWA