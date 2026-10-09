LOCAL 3RD GRADERS LEARN FIRE SAFETY SKILLS

OCTOBER IS FIRE PREVENTION MONTH, AND SIOUX CITY FIRE RESCUE PERSONNEL ARE VISITING LOCAL ELEMENTARY SCHOOLS TO TEACH 3RD GRADERS HOME FIRE SAFETY.
LT. JOHN NELSEN AND OTHER FIREFIGHTERS BROUGHT THEIR SMOKE HOUSE TRAILER TO SPALDING PARK ELEMENTARY SCHOOL FRIDAY TO TEACH KIDS WHAT TO DO IN THAT TYPE OF EMERGENCY:
SMOKE1 OC……..IN THEIR HOUSEHOLD. :23
NELSEN SAYS THEY EMPHASIZE HOW IMPORTANT IT IS TO KNOW WHAT TO DO IN CASE THEY EVER DO SEE OR SMELL SMOKE IN THEIR HOME:
SMOKE2 OC………WITH THAT DOOR CLOSED. :17
THEY START THE GROUPS OF 3RD GRADERS WITH SOME BASIC FIRE SAFETY TIPS WHEN THEY GO INTO THE TRAILER:
SMOKE4 OC……..WHAT DO I DO? :19
NELSEN SAYS THE KIDS ALSO ARE GIVEN SOME HOMEWORK TO HAVE A CONVERSATION WITH THEIR PARENTS WHEN THEY RETURN HOME.
THAT INCLUDES CHECKING TO MAKE SURE THE SMOKE ALARM WORKS.
IF IT DOESN’T OR IF THEY DO NOT HAVE ANY, SIOUX CITY FIRE RESCUE WILL PROVIDE FREE SMOKE ALARMS TO FAMILIES WHO NEED THEM.