SIOUX CITY MAN SENTENCED TO 30 YEARS IN FEDERAL PRISON

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO 30 YEARS IN PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES.
36-YEAR-OLD SHELTON LAPOINTE WAS SENTENCED THIS WEEK ON ONE COUNT OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE AND ONE COUNT OF POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE AND AIDING AND ABETTING ANOTHER TO DO SO.
LAPOINTE HAD PRIOR CONVICTIONS IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT FOR POSSESSION WITH INTENT TO DELIVER METH IN 2018 AND 2022, SERVING TIME IN STATE PRISON AFTER EACH CONVICTION.
TRIAL EVIDENCE SHOWED THAT IN JULY OF 2024, LAW ENFORCEMENT AGENTS AT WINNAVEGAS CASINO SAW A CAR TRAVELING AWAY FROM THE CASINO OVER THE SPEED LIMIT.
THE AGENTS ATTEMPTED TO STOP THE CAR, WHICH INCREASED SPEED FROM 100 TO 140 MPH.
DURING THE PURSUIT, TWO PACKAGES OF METH AND ONE OF MARIJUANA WERE THROWN OUT OF THE CAR.
LAPOINTE, WHO WAS DRIVING THE CAR, HAD GIVEN A CO-CONSPIRATOR THE DRUGS AND INSTRUCTED HIM TO THROW THEM OUT THE WINDOW IN AN ATTEMPT TO AVOID GETTING CAUGHT WITH THE DRUGS IN THEIR POSSESSION.
OFFICERS RECOVERED THE PACKAGES.