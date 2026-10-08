HINSON & TUREK MEET IN U.S. SENATE CANDIDATE DEBATE

DEMOCRAT JOSH TUREK FACED OFF AGAINST REPUBLICAN ASHLEY HINSON IN THEIR FIRST U.S. SENATE CANDIDATE’S DEBATE IN JOHNSTON, IOWA WEDNESDAY NIGHT.
TUREK IS A STATE REPRESENTATIVE FROM COUNCIL BLUFFS AND HINSON IS A U.S. CONGRESSWOMAN FROM MARION, IOWA.
THE WAR IN IRAN WAS A TOPIC WITH HINSON CALLING FOR AN IMMEDIATE AND SUCCESSFUL END TO THE WAR:
SENDEBATE1 OC…….HOLDING THEM ACCOUNTABLE.” :12
TUREK SAYS THE U-S IS MIRED IN ANOTHER “FOREVER WAR” LIKE IRAQ AND AFGHANISTAN WITH NO EXIT STRATEGY.
SENEBATE2 OC……DAY ONE.” :10
TUREK CRITICIZED HINSON FOR OPPOSING HOUSE RESOLUTIONS THAT CALLED FOR ENDING THE WAR:
SENDEBATE3 OC……FERTILIZER PRICES.” :05
HINSON SAID A RESOLUTION COULD PREVENT PRESIDENT TRUMP FROM BRINGING THE WAR TO AN ORDERLY END.
SENDEBATE4 OC…;SERVICE MEMBERS.” ;06
WITH SOCIAL SECURITY PROJECTED TO FULFILL ONLY 78 PERCENT OF BENEFITS IN 2032, THE CANDIDATES OFFERED SOLUTIONS. TUREK FAVORS RAISING THE INCOME CAP ON SOCIAL SECURITY PAYROLL TAXES AS A START.
SENDEBATE5 OC……IN THIS COUNTRY. :05
HINSON SAYS A BIPARTISAN COMMISSION SHOULD BE APPOINTED TO CONSIDER ALL OPTIONS — INCLUDING POTENTIALLY RAISING THE RETIREMENT AGE FOR YOUNG AMERICANS — IN ORDER COME UP WITH A PLAN TO FIX SOCIAL SECURITY.
SENDEBATE6 OC……….FOR OUR SENIORS.” :05
BOTH CANDIDATES CLAIMED VICTORY AFTER THE DEBATE, WHICH WAS CARRIED ON IOWA PBS.
THEY ARE SEEKING THE U.S. SENATE SEAT HELD BY REPUBLICAN JONI ERNST, WHO IS RETIRING AT THE END OF HER CURRENT TERM.
Sound & photo courtesy Iowa PBS