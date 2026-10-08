DOWNTOWN NEBRASKA ST. WON’T BE FULLY CLOSED AFTER ALL

PART OF DOWNTOWN NEBRASKA STREET WILL NOT BE FULLY CLOSED FOR REPAIRS AS REPORTED FROM A CITY NEWS RELEASE SHARED ON MONDAY,
THE CITY NOW SAYS NEBRASKA STREET WILL REMAIN WITH THE CURRENT LANE CLOSURE.
REPAIRS ARE TAKING PLACE DUE TO A SINKHOLE ON 5TH STREET THAT DAMAGED THE TRAFFIC SIGNAL CONTROL WIRES.
CREWS WILL WORK WITH ALTERNATING LANE CLOSURES ON BOTH NEBRASKA STREET AND 5TH STREET TO REPLACE THE CONDUIT AND WIRING.
NEITHER STREET WILL BE FULLY CLOSED DURING THIS WORK.
THE WORK MAY LAST A WEEK, WEATHER DEPENDANT.