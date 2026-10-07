WATCH WHERE YOU POST POLITICAL CAMPAIGN SIGNS

WITH THE NOVEMBER GENERAL ELECTION LESS THAN A MONTH AWAY, THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IS REMINDING PEOPLE THAT IT IS UNLAWFUL TO PLACE POLITICAL CAMPAIGN SIGNS, OR ANY SIGNS, ON STATE HIGHWAY AND INTERSTATE RIGHT-OF-WAYS.
THIS INCLUDES INTERSECTIONS, MEDIANS, ENTRANCE AND EXIT RAMPS, SIDEWALKS AND THE DITCHES AND LAND THAT MAKE UP THE RIGHT-OF-WAY BORDERING THE
LENGTH OF EACH ROADWAY.
NEBRASKA ROAD MAINTENANCE CREWS WILL REMOVE ANY SIGNS THAT ARE IMPROPERLY PLACED WITHIN THE STATE HIGHWAY RIGHT OF WAYS.
THE SIGNS WILL BE STORED FOR A BRIEF TIME IN THE MAINTENANCE YARDS THROUGHOUT THE STATE WHERE THE OWNERS MAY RECLAIM THEM.
ADDITIONAL REGULATIONS GOVERNING POLITICAL CAMPAIGN SIGN PLACEMENT AND SIZE ARE SOMETIMES SET BY EACH COUNTY OR CITY IN OUR AREA.