MOCK TRAFFIC STOP TRAINING AIDS DISABLED DRIVERS

SIOUXLAND DISTRICT HEALTH AND LOCAL LAW ENFORCEMENT CONDUCTED A MOCK TRAFFIC STOP EVENT AT WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE WEDNESDAY AFTERNOON.
DISTRICT HEALTH SPOKESPERSON ANGELA DRENT SAYS IT WAS TO GIVE DRIVERS AND PASSENGERS WITH DISABILITIES AN OPPORTUNITY TO PRACTICE WHAT TO EXPECT DURING A TRAFFIC STOP IN A SAFE, SUPPORTIVE ENVIRONMENT:
MOCKSTOP1 OC……..IT WITH ME. :10
SGT. ANTHONY VONDRAK OF THE SIOUX CITY POLICE WAS AMONG OFFICERS AND WOODBURY SHERIFF’S DEPUTIES WHO USED EMERGENCY LIGHTS AND
SIRENS TO PULL OVER ONE OF THE DRIVERS WITH A DISABILITY IN THE COLLEGE PARKING LOT:
MOCKSTOP2 OC……EVERY PERSON THAT. :16
THE OFFICERS THEN PROVIDED TIPS AND FEEDBACK TO THE DRIVERS AFTER EACH MOCK STOP.
AMANDA BRIDE WAS ONE OF THE DISABLED PARTICIPANTS WHO TOOK PART.
SHE SUFFERS FROM FETAL ALCOHOL SYNDROME AND HAS BEEN DRIVING SINCE HIGH SCHOOL:
MOCKSTOP3 OC……THESE PRACTICE TESTS. :13
THE PARTICIPANTS CAME FROM THE SIOUX CITY KNIGHTS SPECIAL OLYMPICS PROGRAM AND OPPORTUNITIES UNLIMITED AGENCY.
DRENT SAYS SOME OF THE PARTICIPANTS THAT CAN’T DRIVE MADE MOCK 9-1-1 CALLS TO TRAIN IF THEIR DRIVER WAS IN AN ACCIDENT AND UNRESPONSIVE:
MOCKSTOP4 OC……A TRUE EMERGENCY. :21
EACH PARTICIPANT RECEIVED A KIT INCLUDING TIPS FOR WHAT TO DO DURING A TRAFFIC STOP, AN ENVELOPE FOR STORING REGISTRATION, INSURANCE AND DISABILITY DISCLOSURE CARDS AND AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISABILITY DISCLOSURE CARDS WHEN APPROPRIATE.