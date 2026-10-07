BIRD FILES LAWSUIT AGAINST ROUTER MAKING COMPANY WITH CHINESE CONNECTION

IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD IS ONE OF SOME STATE ATTORNEYS GENERAL SUING T-P LINK SYSTEMS.
BIRD SAYS THE LAWSUITS ALLEGE THERE IS A LACK OF TRANSPARENCY SURROUNDING THE SAFETY AND ORIGIN OF THEIR CUSTOMERS’ INTERNET ROUTERS.
ROUTERS1 OC…IOWAN’S HOMES. :17
BIRD SAYS T-P LINK HAS HIDDEN ITS TIES TO CHINA AND THE POTENTIAL THAT THE CHINESE COMMUNIST PARTY COULD ACCESS PEOPLES’ DEVICES:
ROUTERS2 OC……..THE CHINESE GOVERNMENT. :19
SHE SAYS ATTORNEY GENERALS ARE TAKING ACTION AGAINST COMPANIES WITH CHINESE CONNECTIONS THAT MAY POSE A THREAT TO AMERICA:
ROUTERS3 OC……. SMALL OFFICES. :18
BIRD SAYS SOME COMPANIES ARE CLAIMING THEIR PRODUCTS ARE MADE IN AMERICA, BUT THEY ARE ACTUALLY NOT:
ROUTERS4 OC……NATIONAL SECURITY RISK. :21
NEBRASKA’S MIKE HILGERS AND SOUTH DAKOTA’S MARTY JACKLEY HAVE ALSO FILED AGAINST T-P LINK.