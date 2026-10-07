ATHREE TO BE SENTENCED IN DECEMBER FOR 2ND DEGREE MURDER

A PLEA AGREEMENT IN THE CASE OF AN 18-YEAR-OLD SIOUX CITY MAN CHARGED IN A NEW YEAR’S DAY STABBING DEATH HAS BEEN FINALIZED.
JK ATHREE HAS PLED GUILTY TO SECOND DEGREE MURDER IN THE DEATH OF JERMEL ELLINGTON..
ATHREE WAS 17-YEARS-OLD WHEN ELLINGTON’S BODY WAS FOUND WITH 16 STAB WOUNDS IN A PARKED CAR OUTSIDE OF ATHREE’S HOUSE.
COURT DOCUMENTS STATE THAT ATHREE WAS IN THE CAR LISTENING TO MUSIC AND KNEW ELLINGTON WAS DECEASED, BUT STAYED IN THE CAR UNTIL HE WENT INSIDE HIS FAMILY’S HOME TO CHARGE HIS PHONE AND TOLD HIS FAMILY.
AUTHORITIES WERE NOTIFIED AND ATHREE WAS ARRESTED.
HE WAS ORIGINALLY CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER.
UNDER THE TERMS OF THE PLEA AGREEMENT, ATHREE WILL SERVE A MAXIMUM OF 50 YEARS IN PRISON, AND WOULD NOT BE ELIGIBLE FOR PAROLE UNTIL HE HAS SERVED 20 YEARS OF THAT SENTENCE.
HE MUST ALSO PAY $150,000 IN RESTITUTION TO JERMEL ELLINGTON’S .ESTATE.
ATHREE’S SENTENCING IS SET FOR DECEMBER 11TH AT 2 P.M.
A PRE-SENTENCING INVESTIGATION WILL TAKE PLACE AND IS DUE BY DECEMBER 4TH.