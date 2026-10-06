TRUMP ALLOWS TEMPORARY RED DIESEL USE FOR FUEL

PRESIDENT DONALD TRUMP SIGNED AN EXECUTIVE ORDER IN GRAND ISLAND, NEBRASKA MONDAY NIGHT THAT ALLOWS FOR THE TEMPORARY USE OF RED DYE DIESEL FOR HIGHWAY USE.
THE ORDER ALSO DEFERS THE APPLICABLE FEDERAL EXCISE TAX.
RED OC……FOR ANY REASON. :06
RED DYE IS ADDED TO DIESEL THAT’S NOT TAXED BECAUSE IT’S USED ON FARMS AS WELL AS CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL SITES.
NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN SAYS THE ORDER WILL HELP FARMERS WHO ARE DEALING WITH HIGH DIESEL PRICES.
SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN IMMEDIATELY ISSUED AN ORDER TO DIRECT THE STATE TO TEMPORARILY EASE ENFORCEMENT FOR DYED DIESEL FUEL.
GOVERNOR KIM REYNOLDS SIGNED A PROCLAMATION TO TEMPORARILY SUSPEND STATE PENALTIES FOR USING TAX-EXEMPT “RED-DYE” DIESEL IN VEHICLES THAT TRAVEL ON IOWA ROADS THROUGH FEBRUARY 2ND.
TRUMP WAS IN GRAND ISLAND TO SPEAK AT A MIDTERM REPUBLICAN RALLY THAT INCLUDED U.S. SENATOR PETE RICKETTS..
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