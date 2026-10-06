SOUTH DAKOTA SUPREME COURT TO CONVENE AT USD

THE SOUTH DAKOTA SUPREME COURT WILL CONDUCT TWO DAYS OF PUBLIC SESSIONS THIS WEEK AT THE UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA IN VERMILLION.
THE JUSTICES WILL HEAR THREE CASES ON WEDNESDAY AND FOUR MORE THURSDAY AT THE KNUDSON SCHOOL OF LAW COURTROOM.
CHIEF JUSTICE STEVEN JENSEN SAYS THE TRAVELING SESSIONS BRING THE COURT CLOSER TO THE PEOPLE IT SERVES AND GIVE SOUTH DAKOTANS A CHANCE TO SEE THE JUDICIAL PROCESS FIRSTHAND.
THE PUBLIC IS INVITED TO ATTEND BOTH DAYS OF THE CASE HEARINGS.
THE ARGUMENTS WILL BEGIN AT 9 A.M. EACH DAY.
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