DUNWELL PICKED FOR IOWA UTILITY BOARD

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS APPOINTED A PASTOR WHO’S BEEN A MEMBER OF THE IOWA HOUSE FOR THE PAST FIVE YEARS TO SERVE AS A STATE UTILITY REGULATOR.
RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS.
DUNWELL OC……..SOQ. :40
DUNWELL, AS A LEGISLATOR, HAS VOTED ON UTILITY-RELATED ISSUES AND HAS A MIXED RECORD ON THE PROPOSED SUMMIT CARBON PIPELINE.
HE HAS SUPPORTED BILLS OVER THE PAST FEW YEARS THAT WOULD HAVE IMPOSED RESTRICTIONS ON ITS DEVELOPMENT — BUT LAST YEAR HE VOTED AGAINST A MEASURE THAT WOULD HAVE BANNED THE USE OF EMINENT DOMAIN FOR THE PROJECT.