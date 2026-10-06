CITY COUNCIL APPROVES CHANGES IN STORM WATER FEE COLLECTION

THE SIOUX CITY COUNCIL AMENDED THE FEES FOR THE CITY’S STORM WATER COLLECTION BILLS AT THEIR MONDAY MEETING.
THE COUNCIL HAD PREVIOUSLY APPROVED A 300% ONE TIME INCREASE DURING THE OPERATING BUDGET WRAP-UP ON MARCH 18.
THAT INCLUDED THE STORM WATER MASTER PLAN AND THE CURRENT CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM INCLUDING THE BACON CREEK CULVERT PROJECT.
MANY RESIDENTS OBJECTED TO THAT AFTER THEY SAW THE BIG INCREASE ON THEIR BILLS.
JEAN FAY SPOKE ABOUT HER BILL ON MONDAY:
INCREASE1 OC…..DON’T HAVE CITY WATER. :21
FAY HAS THE RIGHT TO APPEAL TO THE CITY MANAGER’S OFFICE AND SHE LIKELY WILL.
ON SEPTEMBER 14, COUNCIL GAVE DIRECTION TO MODIFY THE PREVIOUSLY APPROVED STORMWATER FEE INCREASE.
ASSISTANT CITY MANAGER TERESA FITCH PRESENTED A REVISED PROPOSAL THAT THE COUNCIL VOTED ON MONDAY.:
INCREASE2 OC…….THE CULVERT COSTS. :21
THAT PLAN TAKES AFFECT NOVEMBER 3RD WITH BILLING EITHER QUARTERLY OR MONTHLY FOR CUSTOMERS.
THE CITY COUNCIL APPROVED ALL THREE REQUIRED READINGS OF THE BILLING CHANGE.
THE FUTURE ADJUSTMENTS WILL TAKE PLACE JULY 1ST THE FOLLOWING FOUR YEARS.