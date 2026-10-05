PARTY VOTES WERE SPLIT IN IOWA SPECIAL SESSION

THE SPECIAL SESSION VOTE IN THE IOWA LEGISLATURE LAST FRIDAY TO PROVIDE TAX BREAK INCENTIVES TO MESABI IN THE NEGOTIATIONS TO BUILT A STEEL MANUFACTURING PLANT IN IOWA WAS NOT ALONG STRICT PARTY LINES.
IN THE HOUSE VOTE TO APPROVE THE BILL, THE VOTE WAS 75-17 WITH 16 DEMOCRATS VOTING YES, INCLUDING JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS, AS WELL AS REPUBLICANS BOB HENDERSON AND JACOB BOSSMAN OF SIOUX CITY.
DEMOCRAT J.D. SCHOLTEN OF SIOUX CITY AND PLYMOUTH COUNTY REPUBLICAN TOM JENEARY WERE AMONG THE NO VOTES.
ON THE STATE SENATE SIDE, WHICH VOTED 28-19 TO APPROVE THE MEASURE.
REPUBLICAN KEVIN ALONS VOTED YES, BUT GOP SENATORS JEFF TAYLOR OF SIOUX COUNTY, DAN DAWSON OF THE COUNCIL BLUFFS AREA AND JASON SCHULTZ OF SCHLESWEG JOINED DEMOCRAT CATELIN DREY OF SIOUX CITY IN VOTING NO.