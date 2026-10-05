HENDERSON SAYS TAXPAYERS ARE PROTECTED IN STEEL PLANT SPECIAL SESSION BILL

STATE REPRESENTATIVE BOB HENDERSON OF SIOUX CITY WAS AMONG THOSE IOWA LAWMAKERS WHO VOTED IN A FRIDAY SPECIAL SESSION FOR A BILL TO ASSIST A PROPOSED MESABI STEEL PLANT THAT WOULD BE BUILT IN SOUTHEAST IOWA.
THE APPROVED BILL WILL EXTEND NEARLY ONE-POINT-FOUR BILLION IN STATE TAX INCENTIVES TO MESABI, BUT HENDERSON SAYS THAT DOESN’T HAPPEN UNLESS THE PLANT IS BUILT:
TAXCREDIT1 OC………..USING TO APPROVE THIS. :19
HENDERSON SAYS THERE ARE PROTECTIONS FOR IOWA TAXPAYERS BUILT INTO THE BILL:
TAXCREDIT2 OC…..CAN’T BE A REBATE. :27
HE SAYS THERE’S A PROTECTION CLAUSE IN THAT ALSO:
TAXCREDIT3 OC…….THAT ARE SELLING THEM. :23
HENDERSON SAYS MESABI HAS SET A GOAL TO BUILD THE PLANT QUICKLY AND START PRODUCTION BY 2030.
HE HOPES THIS WILL CONVINCE OTHER MANUFACTURERS TO TAKE A LOOK AT COMING TO IOWA:
TAXCREDIT4 OC…….TO DO THAT. :13
HENDERSON BELIEVES THERE WILL BE A LOT OF OTHER SECONDARY GROWTH BECAUSE OF THE CONSTRUCTION JOBS AND THE NEED FOR HOUSING FOR THE NUMBER OF WORKERS THAT WILL BE NEEDED AT THE STEEL PLANT.