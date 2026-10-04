WOODBURY COUNTY CANDIDATES MEET MONDAY IN LEAGUE OF WOMEN VOTERS FORUM

THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF SIOUX CITY AND WESTERN IOWA TECH’S MASS MEDIA DEPARTMENT WILL HOST A CANDIDATE FORUM ON MONDAY, OCTOBER 5, FROM 7 TO 9 P.M. IN THE ROCKLIN CENTER AT THE COMMUNITY COLLEGE.
ALL CANDIDATES FOR WOODBURY COUNTY SUPERVISOR AND WOODBURY COUNTY ATTORNEY HAVE CONFIRMED THEIR PARTICIPATION.
THE LEAGUE WILL MODERATE THE TWO-HOUR FORUM.
EACH CANDIDATE WILL BEGIN WITH A TWO-MINUTE OPENING STATEMENT, FOLLOWED BY QUESTIONS FROM A PANEL.
DURING THE SECOND HALF OF THE FORUM, THE CANDIDATES WILL ANSWER QUESTIONS THE MODERATOR CHOOSES FROM WRITTEN QUESTIONS SUBMITTED BY AUDIENCE MEMBERS
THE CANDIDATES WILL CONCLUDE WITH CLOSING STATEMENTS.
THE EVENT IS FREE AND OPEN TO THE PUBLIC.
THE LEAGUE’S PREVIOUSLY SCHEDULED STATE LEGISLATIVE CANDIDATE FORUM ON TUESDAY, OCTOBER 6 HAS BEEN CANCELLED AS NOT ALL CANDIDATES AGREED TO TAKE PART.
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