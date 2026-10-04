SC FILM FESTIVAL ANNOUNCES WINNERS

THE SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL HAS ANNOUNCED THE WINNERS OF ITS 21ST ANNUAL EVENT.
THE BEST OF THE FEST WINNER IS “SNOW BEAR”. DIRECTED BY LONGTIME DISNEY ANIMATOR AND OSCAR-NOMINATED DIRECTOR OF BROTHER BEAR, AARON BLAISE.
THE HEARTWARMING COMEDIC DRAMA HAS BEEN AN OFFICIAL SELECTION AT FILM FESTIVALS AROUND THE GLOBE.
THE BEST COMEDY IS “IN JEFF WE TRUST,” WHICH SHOWS THE LIGHTER AND COMICALLY DARKER SIDE OF CULT LIFE.
THE BEST DRAMA IS “EMERGENCY”.
A CHANCE MEETING OF TWO SMALL CHILDREN IN AN E-R WAITING ROOM PROVIDES TENSION, UNEXPECTED HUMOR, AND A DEEP IF MOMENTARY CONNECTION IN THE FILM FROM CANADIAN WRITER AND DIRECTOR MARCUS ROSNER.
THE BEST DOCUMENTARY IS “I WANTED TO HEAR YOUR VOICE”. JAMES PELLERITO’S INTENSE PORTRAIT OF CARING FOR HIS ELDERLY MOTHER WITH SEVERE DEMENTIA.
THE TOP HORROR AND SCIENCE FICTION ENTRY IS “LOUD,” A CHILLING GLIMPSE INTO THE ACCIDENTAL SOUND RECORDING OF AN ACT OF VIOLENCE.