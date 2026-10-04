LOCAL GROUP BEGINS EFFORT TO PROTECT BALD EAGLES & RAPTORS

THE FOREVER WILDLIFE LODGE AND CLINIC HAS LAUNCHED ITS EAGLE LEGACY CAMPAIGN.
SPOKESPERSON GRETCHEN GONDEK SAYS THE FOCUS IS TO EDUCATE HUNTERS ON HOW CHOOSING LEAD-FREE AMMUNITION CAN HELP PROTECT BALD EAGLES:
LEADSHOT1 OC……..LEAD AMMUNITION. :18
THE GROUP IS PARTNERING WITH SOAR, WHICH IS SAVE OUR AVIAN RESOURCES.
KAY NEUMANN IS A MEMBER OF THAT GROUP:
LEADSHOT2 OC……FEDERAL LAWS. :17
NEUMANN SAYS THE TWO GROUPS PARTNER TO RESCUE BIRDS LIKE AN EAGLE THAT DOESN’T KNOW ITS NEXT MEAL COULD POISON IT:
LEADSHOT3 OC……..THEN WE’LL TRANSPORT. :16
AS FALL AND WINTER HUNTING SEASONS RAMP UP, NEUMANN SAYS THE RAPTORS SCAVENGE THINGS LIKE DEER AND GAME BIRD CARCASSES AND THAT RESULTS IN LEAD POISONING;
LEADSHOT4 OC………THEY’VE EATEN LEAD. :23
SHE SAYS THE LEAD SHOT FRAGMENTS ARE ALSO A DANGER TO HUMANS:
LEADSHOT5 OC………IN THAT ALSO. :10
THE FOREVER WILDLIFE LODGE & CLINIC IS HOSTING A FUNDRAISER IN SIOUX CITY ON OCTOBER 17 FROM 5PM UNTIL 8PM AT THE LEWIS AND CLARK INTERPRETIVE CENTER TO DEFRAY THE EXPENSES INVOLVED WITH RESCUE, TREATMENT AND TRANSFER OF THE INJURED BIRDS AND OTHER ANIMALS.
YOU CAN DONATE OR FIND OUT MORE AT THE FOREVER WILDLIFE LODGE AND CLINIC .ORG