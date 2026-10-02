SIOUX CITY OFFICIALS TO LOOK AT DATA CENTER ZONING ORDINANCE

SIOUX CITY OFFICIALS WILL BE TAKING A CLOSER LOOK AT DATA CENTER REGULATIONS LATER THIS MONTH.
THE CITY PLANNING AND ZONING COMMISSION WILL DISCUSS POTENTIAL ZONING REGULATIONS FOR DATA CENTERS AT THEIR MEETING ON TUESDAY, OCTOBER 13TH AT 4:30 P.M. IN CITY COUNCIL CHAMBERS AT CITY HALL.
THE CURRENT SIOUX CITY ZONING ORDINANCE DOES NOT INCLUDE A LAND USE CATEGORY SPECIFIC TO DATA CENTERS.
CITY STAFF WILL PROVIDE AN OVERVIEW OF THE ISSUES THAT NEED TO BE ADDRESSED.
THE MEETING IS OPEN FOR PUBLIC INPUT.
FOLLOWING THE OCTOBER 13TH MEETING, STAFF WILL BEGIN DRAFTING AN AMENDMENT TO THE ZONING ORDINANCE.
THE DRAFT WILL BE PRESENTED TO THE PLANNING AND ZONING COMMISSION AT THEIR OCTOBER 27 MEETING.
IT IS EXPECTED THAT THE COMMISSION WILL SEND THEIR RECOMMENDATION TO THE CITY COUNCIL IN NOVEMBER.
CITIZEN FEEDBACK MAY BE SHARED IN PERSON AT EITHER THE OCTOBER 13 OR OCTOBER 27 PLANNING AND ZONING MEETINGS OR BY EMAIL TO PLANZONE@SIOUXCITY.ORG.
AS THE AMENDMENT PROCESS CONTINUES, ADDITIONAL INFORMATION WILL BE AVAILABLE AT SIOUXCITY.ORG/DATACENTER.