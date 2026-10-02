SIOUX CITY FIRE STATIONS TO HOLD OPEN HOUSE OCTOBER 4TH

FIRE PREVENTION WEEK BEGINS SUNDAY, OCTOBER 4.
THIS YEAR’S THEME IS “CHARGE INTO FIRE SAFETY: SAFE CHARGING IS A SUPERPOWER”,
THAT’S AN EFFORT TO EDUCATE EVERYONE ABOUT THE IMPORTANCE OF LITHIUM-ION BATTERY CARE.
FIRE PREVENTION WEEK ACTIVITIES BEGIN SUNDAY WITH AN OPEN HOUSE AT ALL EIGHT SIOUX CITY
FIRE STATIONS FROM 1:00 PM UNTIL 3:00 PM.
YOU CAN MEET FIRE PERSONNEL, TAKE A TOUR OF THE STATION, AND LEARN FIRE SAFETY TIPS.
SIOUX CITY FIRE RESCUE ALSO HAS A SAFE HOME PROGRAM, A FREE SERVICE FOR SIOUX CITY RESIDENTS WITH FREE SMOKE ALARM INSTALLATION, A FREE
HOME FIRE AND SAFETY GUIDE AND A HOME SURVEY BY TRAINED FIRE PERSONNEL.
RESIDENTS CAN SIGN UP AT THE OPEN HOUSE OR CALLING 279-6377.
FIRE STATION 1 – 315 9TH ST.
FIRE STATION 3 – 2630 3RD ST.
FIRE STATION 4 – 3109 DEARBORN BLVD.
FIRE STATION 5 – 4729 SOUTHERN HILLS DR.
FIRE STATION 6 – 4203 MORNINGSIDE AVE.
FIRE STATION 7 – 3252 FLOYD BLVD.
FIRE STATION 8 – 3829 W. 19TH ST.