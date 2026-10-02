NATIONAL 4-H WEEK TO BEGIN

STARTING SUNDAY, WOODBURY COUNTY CELEBRATES NATIONAL 4-H WEEK
THE ANNUAL OBSERVANCE HIGHLIGHTS THE ROLE 4-H PLAYS IN HELPING YOUTH BUILD PRACTICAL LIFE SKILLS, SELF-CONFIDENCE, AND COMMUNITY LEADERSHIP.
WOODBURY COUNTY 4-H HAS ORGANIZED A FULL WEEK OF COMMUNITY EVENTS STARTING WITH WEAR GREEN DAY ON MONDAY.
ON TUESDAY, SIOUX CITY LIGHTS UP GREEN AS TUESDAY EVENING, THE DOWNTOWN SIOUX CITY CLOCK TOWER AND SKYWALK SYSTEM WILL ILLUMINATE IN GREEN TO HONOR LOCAL 4-H YOUTH, VOLUNTEERS, AND LEADERS.
COMMUNITY MEMBERS CAN PARTICIPATE IN THE 24-HOUR IOWA 4-H GIVING DAY FROM NOON ON OCTOBER 6 THROUGH NOON ON OCTOBER 7.
EVERY DOLLAR DONATED TO WOODBURY COUNTY REMAINS LOCAL, DIRECTLY FUNDING YOUTH PROGRAMS, HANDS-ON WORKSHOPS, AND SCHOLARSHIPS.
DONATIONS CAN BE MADE ONLINE AT IOWA4HGIVINGDAY.ORG/ORGANIZATIONS/WOODBURY-COUNTY-4-H.
ALL WEEK LOCAL 4-H CLUBS WILL CARRY OUT COMMUNITY SERVICE INITIATIVES THROUGHOUT WOODBURY COUNTY.