KINGDOM OF RIVERSSANCE JOUSTS INTO RIVERSIDE PARK

THE KINGDOM OF RIVERSSANCE OPENS IN RIVERSIDE PARK FOR ITS TWO DAY ANNUAL FESTIVAL ON SATURDAY AND SUNDAY.
THE GATES OPEN AT 10 A.M. EACH DAY WITH MANY FAVORITE EVENTS TAKING PLACE, INCLUDING JOUSTING BY KNIGHTS IN ARMOUR ON HORSEBACK, MUSICAL AND COMEDY PERFORMANCES AND A BIRDS OF PREY SHOW.
THE KING’S SMOKER WILL TAKE PLACE TOO AT 3 P.M. EACH DAY FOR THOSE 21 AND OLDER. AND A ROYAL WEDDING WILL BE HELD AT 5:30 PM SATURDAY FOLLOWED BY A FIRE DANCE.
AN ADMISSION FEE IS CHARGED AT THE GATE WITH KIDS AGE 5 AND UNDER ADMITTED FOR FREE/
RIVERSSANCE OPENS AT 10 A.M. EACH DAY.